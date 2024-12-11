Бородина с женихом, три наряда Полины Гагариной, Аня Покров в фате: чем запомнилась «Новая Песня года»

Во Дворце спорта «Мегаспорт» прошел четвертый музыкальный фестиваль «Новая Песня года». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

В этом году программа была по-настоящему насыщенной: с яркими номерами выступили Полина Гагарина, Егор Крид, Люся Чеботина, Григорий Лепс, Ольга Серябкина, Gazan, Galibri & Mavik, Аня Pokrov, Bearwolf, VERBEE, sttada, Татьяна Куртукова, Милана Хаметова, Янгер и многие другие.

В роли ведущих выступили популярный блогер, музыкальный исполнитель и актер Янгер, певица Милана Хаметова, ресторатор и телеведущий Александр Белькович, блогер Алексей Столяров, фигуристка Камила Валиева, а также актер Влад Прохоров и певица Аня Pokrov.

Приятным для зрителей сюрпризом стало то, что к ведущим присоединилась Ксения Бородина. Она появилась на ковровой дорожке с женихом Николаем Сердюковым, который буквально на днях сделал ей предложение. Сейчас пара купается в поздравлениях и обещает вскоре поделиться всеми подробностями.

На этом сюрпризы не закончились — Григорий Лепс исполнил новую песню «Не вибрируй», Ольга Серябкина выступила со своими хитами «Одиночка» и «Бывало и лучше», Артур Пирожков зажег аудиторию своим легендарным треком «Зацепила», а Татьяна Куртукова исполнила «Ромашка-Василек» и «Русская зима».

Полина Гагарина исполнила три песни — «Нагадай», «Вчера» и «Вода», и каждый раз артистка выходила на сцену в новом костюме.

Нюша порадовала зрителей своим сверкающим образом и исполнила трек «Целуй», а затем продолжила выступление новым хитом «Сильные девочки». Долгожданным всеми артистом на «Новой Песне Года» стал Егор Крид — он исполнил вновь завирусившийся хит «Алло!», а также трек «На луну» из нового альбома!

Но не обошлось и без подробностей, которые вызвали волну слухов и сплетен. Так блогер Аня Покров появилась в образе невесты на сцене с песней «Кольцо на пальчик». Говорит ли это о том, что нас все-таки ожидает свадьба девушки с ее парнем Артуром Бабичем? А грустную нотку привнес певец Gazan, который появился на мероприятии без обручального кольца — но комментировать ничего не стал.

«Новая Песня Года» — это «дочка» знаменитой «Песни года». Проект был создан по многочисленным просьбам зрителей, которые хотели видеть на сцене не только мэтров российской сцены, но и молодых исполнителей.