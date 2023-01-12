Бородина продает свой бизнес за 2.5 миллиона рублей

Пользователи заинтригованы. На популярной площадке появилось необычное объявление.

Из него явствует, что Ксения Бородина продает свои активы в виде салона красоты в торговом центре «Европейский».

Стартовое условие таково: 2,5 млн рублей сразу – и 14 тысяч постоянных клиентов станут вашими завсегдатаями. Это может приносить до 150-200 тысяч рублей дохода ежедневно.

Предложение трудно назвать офертой, но «официальная, белая и прозрачная финансовая отчетность» гарантируется.

Пока не ясно, что побудило Бородину выставить на продажу достаточно раскрученное заведение.

Вряд ли бизнесу навредили отдельные блогерские выпады и «проверки боем» с последующими комментариями.

Возможно, Ксении просто понадобилась определенная сумма, чтобы залатать брешь в семейном бюджете после недавней покупки 30-миллионной квартиры в Москве.

Сама Бородина хранит по этому поводу молчание.