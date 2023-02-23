«Большинство идеальных женщин несчастные»: Юлия Ковальчук раскрыла тайну удачного замужества

Отношения между певцом Алексеем Чумаковым и Юлией Ковальчук долгое время принято было считать без пяти минут идеальными.

И вот, Юлия, наконец, открыто заявила о скором разводе

Оказалось, всё то, что внешне казалось прекрасным, на самом деле наполнено тяжелым преодолением. В последнем посте, выложенном в микроблог, Ковальчук размышляет о непростой судьбе внешне идеальных пар.

Вот что она пишет под свежим фото: «Вокруг полным-полно «идеальных» женщин, которые, казалось бы, успевают всё: и успешными быть в карьере, и выглядеть как модели и мужу во всём угождать, и детей воспитывать. А ведь на практике абсолютное большинство этих девушек загоняют себя в рамки и наедине с собой бывают очень несчастны».

Поклонники певицы настороженно замерли: неужели Ковальчук и впрямь утомилась от роли лучший в мире жены и теперь вовсю готовится к самостоятельному плаванию.