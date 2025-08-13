«Большие аппетиты остались, а доходы сократились»: почему Пугачева распродает личные драгоценности

Уехавшая из России Алла Пугачева с конца прошлого года начала активно распродавать личную коллекцию драгоценностей. Блогер и общественник Вадим Манукян объяснил действия певицы желанием заработать денег на сохранение привычного образа жизни.

Как пояснил Манукян, Примадонна получает не такие большие деньги за частные мероприятия — ее гонорары не сравнятся с заработками в России. Муж звезды Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) попал в аварию, когда катался на велосипеде, и его лечение за границей, скорее всего, влетит в копеечку, говорит общественник.

«Большие аппетиты остались, а доходы сократились. Приходится как-то кормить семью. Ничего не мешает Пугачевой вернуться в Россию, но ее уже не встретят с распростертыми объятиями и большими деньгами», — рассказал он Абзацу.

Сейчас, по его словам, народной артистке и ее подруге Вайкуле, которая называет себя второй «кормилицей» СССР, нужно придумать, как жить. Продажа драгоценностей стала для Пугачевой возможностью заработать деньги на безбедное существование.

В прошлом году исполнительница хита «Арлекино» пыталась вывезти в Израиль коллекцию антиквариата, но груз развернула российская таможня. Экспертиза показала, что большинство предметов роскоши поддельные и не имеют разрешения на перевозку.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал министра культуры Ольгу Любимову запретить песни Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ