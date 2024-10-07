Больше не во Франции: где сейчас находится и чем занимается звезда «Кухни» Дмитрий Назаров

В Сети рассекретили, что актер Дмитрий Назаров сейчас находится в США. Один из пользователей опубликовал видео со спектакля в Америке, в котором сыграл артист. Ролик публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

После увольнения из МХТ им. А.П. Чехова Назаров перебрался вместе с женой за границу. Сначала их замечали в Израиле, а затем супруги переехали во Францию. Звезда «Кухни» делился, что они не эмигрировали, а просто уехали в отпуск. Однако с окончанием так называемого отдыха в Россию Дмитрий так и не вернулся, зато стал выступать для русских за рубежом.

Сейчас Назаров зарабатывает, развлекая русскоязычную аудиторию в Америке. В Сети появилось видео со спектакля, в котором актер скакал по сцене в тельняшке с криками «Оба-на!».

Напомним, что Дмитрий регулярно публикует стихотворения собственного сочинения, в которых негативно высказывается о своей стране и соотечественниках. Из-за этого от него отвернулись многие поклонники, которые любили его творчество в России.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал порталу «Страсти», сложилась ли карьера Дмитрия Назарова в России.