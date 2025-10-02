«Больше не удается»: Боярская рассказала о трудностях совместного отдыха с мужем Матвеевым

Актриса Елизавета Боярская в эксклюзивном интервью журналу «Атмосфера» объяснила, почему она и ее супруг, актер Максим Матвеев, практически не проводят отпуск наедине друг с другом. По словам звезды, за 15 лет брака у них было совсем немного таких романтических поездок.

Основной причиной Боярская назвала плотную рабочую занятость обоих супругов, чьи съемочные графики часто не совпадают. Однако существует и другая, более важная причина, которая лишает пару возможности длительного уединения.

«Последний раз мы на Алтай ездили несколько лет назад. А в этом году я только на сутки украла Максима из съемочного процесса и от детей в его день рождения. Мы уехали в приятное место под Петербургом и провели сутки на берегу Финского залива, но больше не удается, к сожалению. Хотя я думаю, главная причина в том, что нам очень сложно оставить детей надолго. Я могу уехать на неделю и даже больше, если знаю, что Максим дома. И точно так же он. А когда нет нас обоих, нам уже как-то тревожно и хочется скорее вернуться домой», — цитирует актрису WomanHit.ru.

При этом минувшим летом семье удалось воссоединиться для совместного отдыха у моря почти на весь отпускной период. Боярская считает это большой удачей для пары, где оба супруга являются востребованными артистами.

