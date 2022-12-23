Больше не подруга: из-за чего поссорились Клава Кока и Люся Чеботнина

Подруги рассорились на почве творческой зависти.

Мы близко дружили, но человек не справляется с успехом другого», - пояснила разрыв исполнительница «Солнца Монако».

По словам Чеботиной, с некоторых пор Клава начала обидно подшучивать над успехами подруги. И чем дальше, тем злее. Эти несмешные шутки вывели Люсю из равновесия, и девушка попыталась обсудить ситуацию во время личной встречи.

Мы попробовали реанимировать наши отношения. Не получилось, - говорит певица.

Бойфренд Люси, певец ЮрКисс сочувствует своей девушке. И в этой неожиданной ссоре выступает, конечно, на стороне своей подруги.

По его мнению, женская дружба вообще встречается крайне редко. И после ошеломительного Люсиного успеха завидовать и подшучивать над ней начинают и другие ее подруги.

Напомним, 25-летняя уроженка Петропавловска-Камчатского покорила Москву и Россию своим вторым студийным альбомом The End, а сингл «Солнце Монако» занял шестую строчку в Apple Music и чарте ВКонтакте.

26-летняя Клава Кока (Клавдия Высокова) приехала в столицу из Екатеринбурга. В 2021 году она попала в список Forbs в рейтинге 30 самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет.