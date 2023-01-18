«Больше не крушить микрофоны»: Григорий Лепс лечит нервы
Певец Григорий Лепс признался, что восстанавливает нервы после скандала с микрофоном.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Один из самых высокооплачиваемых артистов отечественной эстрады Григорий Лепс отдыхает в Таиланде. 60-летний певец опубликовал в личном микроблоге фото с курорта и признался, что восстанавливается в прекрасном месте. Звезда затронул недавний скандал с броском микрофона и случайно засветил спутницу, с которой развлекается.
В соцсетях музыканта появилось несколько фото из Пхукета. На одном из них загорелый Григорий позирует с широкой улыбкой. А на другом кадре сидит в бандане. Внимательные фанаты заметили в отражении окна незнакомку, которая фотографировала артиста.
«Отдыхаем и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны», – подписал публикацию звезда.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователи Сети начали обсуждать, кто же составил компанию знаменитости. Некоторые подумали, что рядом с ним бывшая жена Анна Шаплыкова, но точно не телеведущая Юлия Барановская, с которой ему приписывали роман.
Ранее мы писали о том, в какой скандал угодил Лепс. Во время своего выступления в Санкт-Петербурге звезда резко бросил микрофон и удалился со сцены. Чуть позже он объяснил свое поведение в соцсетях.