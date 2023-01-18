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15:24, 18 января 2023
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«Больше не крушить микрофоны»: Григорий Лепс лечит нервы

Певец Григорий Лепс признался, что восстанавливает нервы после скандала с микрофоном.

«Больше не крушить микрофоны»: Григорий Лепс лечит нервы

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru

Один из самых высокооплачиваемых артистов отечественной эстрады Григорий Лепс отдыхает в Таиланде. 60-летний певец опубликовал в личном микроблоге фото с курорта и признался, что восстанавливается в прекрасном месте. Звезда затронул недавний скандал с броском микрофона и случайно засветил спутницу, с которой развлекается.

В соцсетях музыканта появилось несколько фото из Пхукета. На одном из них загорелый Григорий позирует с широкой улыбкой. А на другом кадре сидит в бандане. Внимательные фанаты заметили в отражении окна незнакомку, которая фотографировала артиста.

«Отдыхаем и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны», – подписал публикацию звезда.

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Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи Сети начали обсуждать, кто же составил компанию знаменитости. Некоторые подумали, что рядом с ним бывшая жена Анна Шаплыкова, но точно не телеведущая Юлия Барановская, с которой ему приписывали роман.

Ранее мы писали о том, в какой скандал угодил Лепс. Во время своего выступления в Санкт-Петербурге звезда резко бросил микрофон и удалился со сцены. Чуть позже он объяснил свое поведение в соцсетях.

Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
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#Григорий Лепс
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#скандал
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#Таиланд
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