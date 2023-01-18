«Больше не крушить микрофоны»: Григорий Лепс лечит нервы

Один из самых высокооплачиваемых артистов отечественной эстрады Григорий Лепс отдыхает в Таиланде. 60-летний певец опубликовал в личном микроблоге фото с курорта и признался, что восстанавливается в прекрасном месте. Звезда затронул недавний скандал с броском микрофона и случайно засветил спутницу, с которой развлекается.

В соцсетях музыканта появилось несколько фото из Пхукета. На одном из них загорелый Григорий позирует с широкой улыбкой. А на другом кадре сидит в бандане. Внимательные фанаты заметили в отражении окна незнакомку, которая фотографировала артиста.

«Отдыхаем и восстанавливаем связки для того, чтобы больше не крушить микрофоны», – подписал публикацию звезда.