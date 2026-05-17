Больше 4 миллионов рублей: блогер Оксана Самойлова накопила долг перед государством

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы налоговой службы, задолженность экс-супруги рэпера Джигана перед государственными органами превысила 4 миллиона рублей.

Оксана Самойлова — российский блогер и медийная личность, известная благодаря браку с рэпером Джиганом. Пара воспитывает четверых детей: дочерей Майю, Ариелу, Лею и сына Давида. В 2025 году супруги развелись.

По данным на 16 мая, у Самойловой числится долг перед налоговой службой на сумму более 3,329 миллиона рублей. Ещё свыше 714 тысяч рублей блогер должна Роскомнадзору в виде обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете.

Помимо этого, в материалах судебных приставов отражён штраф на 300 рублей по делу об административном правонарушении.

Напомним, в начале мая Самойлова отдыхала с дочерьми Майей и Ариелой в Азии — поездка была приурочена к девятилетию старшей девочки. В это же время Джиган проводил майские праздники на Мальдивах с двумя другими детьми — Леей и Давидом — и рэпером Тимати с его семьёй. Экс-супруги разделили детей и провели каникулы раздельно после развода.

