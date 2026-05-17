«Болгарское телевидение обратилось ко мне»: Филипп Киркоров рассказал о победе DARA на «Евровидении-2026»

Об этом Киркоров рассказал в интервью на YouTube-канале ведущей Яны Чуриковой.

Филипп Киркоров — один из самых успешных продюсеров на постсоветском пространстве, неоднократно готовивший участников для «Евровидения». Его команда работала с артистами из разных стран, а композитор Димитрис Контопулос, сотрудничающий с Киркоровым, создавал песни для российского певца Сергея Лазарева на прошлых конкурсах.

Болгарское телевидение обратилось к Киркорову с просьбой поддержать свою участницу на конкурсе «Евровидение-2026». Российский продюсер подключил к подготовке выступления свою команду профессионалов, включая композитора Димитриса Контопулоса.

DARA выступала под номером 12 в финале конкурса с песней Bangaranga. Эмоциональный вокал, стильный сценический номер и запоминающаяся хореография покорили зрителей по всему миру. Певица набрала 516 баллов, на 173 балла обогнав конкурента из Израиля.

Это первая победа Болгарии на «Евровидении» за всю историю конкурса.

