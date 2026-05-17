Болгарская певица Дара победила на «Евровидении-2026»: конкурс столкнулся с крупнейшим бойкотом

Об этом сообщают организаторы конкурса на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Финал юбилейного 70-го конкурса «Евровидение» прошел 16 мая в Вене. Болгария набрала 204 балла от профессионального жюри и 312 баллов от зрителей. Победитель определялся по системе голосования 50 на 50 — половина баллов от жюри стран-участниц, половина от телезрителей.

На втором месте оказался израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, на третьем — румынская певица Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.

Дару поддержал российский певец и продюсер Филипп Киркоров, который выступил в роли наставника конкурсантки. Для Болгарии это первая победа на «Евровидении» за всю историю участия страны в конкурсе.

Напомним, юбилейное «Евровидение-2026» столкнулось с крупнейшим бойкотом за всю историю конкурса. В финале приняли участие всего 35 стран — минимальное количество с 2003 года. Ряд государств отказались от участия из-за скандалов с организаторами конкурса.