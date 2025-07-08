Болезнь Паркинсона, склероз, инсульт: что происходит с Аллой Пугачевой, у которой трясутся руки

Проблемы со здоровьем у Аллы Пугачевой могут свидетельствовать о болезни Паркинсона. В разговоре с Ura.ru врач-невролог Елена Мирошник раскрыла, признаками каких заболеваний могут быть трясущиеся руки певицы.

76-летняя Алла Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем после продолжающихся слухов. Артистка снимала мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и дочь на видео и призналась, что у нее затряслись руки. Елена Мирошник считает, что это может быть признаками болезни Паркинсона, склероза, заболеваний щитовидной железы или последствий инсульта.

По словам врача, у пожилых людей наиболее часто обнаруживается патологический тремор — дрожь при болезни Паркинсона, которая начинается с одной руки и может сопровождаться замедленностью движения и ригидностью. Елена Мирошник также отметила, что может возникать и эссенциальный тремор — наследственное заболевание: «Он усиливается при волнении и при выполнении различных действий при повышенной физической нагрузке».

Собеседница издания добавила: руки могут трястись при множественном склерозе и при заболеваниях щитовидной железы. К тремору также могут привести неврологические расстройства, которые вызваны травмами головы или инсультом.

«Есть также возрастные сосудистые заболевания. Если мы говорим о последствиях инсульта, о каком-то длительном сосудистом анамнезе, то также может на этом фоне возникать тремор в руках. Он будет двухсторонним», — заявила Елена Мирошкина.

Эксперт подчеркнула, что зачастую тремор может вызывать трудности в повседневной жизни — в таких случаях следует обратиться к врачу. Кроме того, помощь медиков необходима при треморе, сопровождающемся слабостью, онемением, головокружением или изменениями в координации движений.

Ранее портниха Аллы Пугачевой рассказала о проблемах со здоровьем певицы: «Мне больно наблюдать за этим».

*признан иноагентом на территории РФ