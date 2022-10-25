Болезнь отца и нападение туристки: неприятности преследуют Наталью Фриске на отдыхе

Сестру покойной певицы Жанны Фриске Наталью на отдыхе в Турции преследуют неприятности: сначала болезнь отца, а потом нападение туристки. Женщины поскандалили из-за места на пляже.

Фриске рассказала, что туристка из Марокко с маленьким ребенком преследует ее с самого начала. Последний их разговор обернулся криками и оскорблениями.

Родственница Фриске сообщила, что как только обустраивает место для дочери, тут же появляется марокканская дама. «Я только обустрою все для Луны, она - раз и место занимает», - призналась Наталья.

Попытка спокойно решить конфликт провалилась – туристка начала орать на Фриске со словами: «Ты сумасшедшая! Уйди отсюда, это мое место!»

Во время ссоры отца Фриске не было рядом – у него поднялась температура, развился кашель.

Поездку дочери и внучки оплачивал именно он. Для Луны это первое путешествие к морю.

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