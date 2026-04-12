«Более 25% страны смотрели финал»: НТВ продлил самый популярный детективный сериал 2020-х на шестой сезон

«Первый отдел» стал самым популярным сериалом НТВ 2020-х годов. Проект стартовал в 2020 году и к 2026-му закрепил за собой статус главного хита канала. Режиссёр Денис Нейманд создал детектив, который показал рейтинги, каких современное российское телевидение ещё не знало.

В центре сюжета — работа полковника Следственного комитета Юрия Брагина и оперативника МВД Михаила Шибанова. Устоявшийся тандем главных героев расследует опасные преступления в Санкт-Петербурге и окрестностях.

Иван Колесников исполняет роль следователя Брагина, а Сергей Жарков играет его лучшего друга — полицейского Шибанова. Оба персонажа пережили серьёзные изменения в личной жизни за четыре первых сезона, и зрители остались в ожидании развязки множества сюжетных линий.

Четвёртый сезон завершился в феврале 2025 года, пятый выйдет в 2026-м, а производство шестого сезона уже началось.

