«Бока висят»: Лолита выложила фото в бюстгальтере

В этом году скандально-известная певица Лолита Милявская отпразднует свой юбилей. Ей исполнится 60 лет.

Несмотря на возраст, звезда списывать себя со счетов явно не планирует.

Периодически в её соцсетях появляются откровенные фотографии, где артистка позирует, облачаясь то в халат, то в комбинацию.

Недавно Милявская порадовала подписчиков новым фото. На этот раз она снялась перед зеркалом в бюстгальтере и и джинсах с низкой посадкой.

Своим внешним видом певица недовольна. Подтверждает это и ироничная подпись под изображением:

«Тот самый момент, когда ты только проснулся, пошел зубы чистить и первое, что ты видишь - несовершенства фигуры. Ну что это, бока висят».

Поклонники Лолиты, правда, оценили самокритику и поспешили подбодрить кумира:

«Это просто вау», «Бока вам только к лицу! Обворожительная», «Все нормально! Всем бы так выглядеть в 60 лет», - пишут в комментариях.