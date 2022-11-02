Боится попасть в ловушку: адвокат назвал условие приезда Ксении Собчак в Россию

Телеведущая Ксения Собчак, покинувшая Россию в конце октября, не вернется на родину до вынесения приговора коммерческому директору Кириллу Суханову и бывшему главному редактору издания Tatler Ариану Романовскому. Такое предположение сделал звездный адвокат Андрей Алешкин.

Он объяснил, что на сегодняшний день к Собчак нет претензий по делу о вымогательстве. Однако в любой момент ситуация может измениться.

Это означает, что у журналистки нет никаких гарантий. Чтобы не попасться в ловушку, она не станет пересекать границу с Россией до суда над Сухановым и Романовским.

Защитник добавил, что, возможно, сейчас Собчак «хитро пытаются заманить домой», поскольку никто не ожидал ее быстрого отъезда из России. Алешкин задался единственным вопросом, что знает журналистка, если ею заинтересовалось следствие.

Напомним, телеведущая по израильскому паспорту уехала в Литву через Белоруссию. Решив запутать следы, она купила билеты в Турцию и ОАЭ. Сообщалось, что правоохранители с постановлением следователя на руках планировали задержать ее в аэропорту.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News