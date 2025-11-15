«Боится как Галкин* натянуть над Израилем украинский флаг»: Виталий Бородин — о двуличном Иване Урганте

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко высказался о двуличном Иване Урганте, «намеками» поддерживающем Украину. В своем Telegram-канале политик обвинил телеведущего в пропаганде запрещенных в России идей.

По мнению Виталия Бородина, Иван Ургант пытается усидеть на двух стульях и вернуться на российское телевидение. Именно поэтому, в отличие от Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), попавшего недавно в скандал с флагом Израиля, он не совершает провокационных поступков на публике и ведет на ТВ шоу «для таких же уехавших предателей, бросивших свою страну в самый сложный период». Глава ФПБК добавил, что артист обратил внимание на племянника Андрея Григорьева-Апполонова нетрадиционной ориентации** (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на одном из концертов.

«Ургант боится как иноагент Галкин* натянуть над Израилем украинский флаг - надеется вернуться в Россию. Не на главную кнопку страны, но хоть куда-нибудь - на регион ТВ. <…> Зачем гетеросексуальный Ургант обратил внимание на гомосексуального зрителя в зале? Это подрывная тактика, перенесенная с территории нашей страны, где этих Иуд обложили запретами, за границу. Создаются сообщества, лепят из пустышек - звезд, одевают в люкс, чтобы наша российская молодежь перетекала туда в погоне за их извращенными трендами и «приятной» французской жизнью», - возмутился Виталий Бородин.

Напомним, Иван Ургант пропал с российских телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Недавно в Сети «всплыло» старое интервью актера, в котором он назвал условия своей эмиграции: «Нет возможности зарабатывать, <…> внутреннее ощущение, что жить больше невозможно».

Ранее сообщалось о том, что оставшийся без корпоративов Иван Ургант собрался заработать миллионы под Новый год.

*признан иноагентом на территории РФ

**Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ