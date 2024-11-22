Бойфренд Ксении Бородиной снял ее в купальнике

На снимках Бородина позировала в белом купальнике во время отдыха в пятизвездочном отеле в Абу-Даби. Пара решила провести время лишь вдвоем, без детей.

Знаменитость признавалась, что не всегда довольна своим внешним видом, однако старается поддерживать форму. Ради стройной фигуры она полностью отказалась от сладкого, начала дисциплинированно ходить в спортивный зал, пить много воды и есть один-два раза в день.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.