Бойфренд Ани Пересильд Ваня Дмитриенко повысил гонорар до 7 млн за 2 месяца

Певец Ваня Дмитриенко за последние 2 месяца подорожал на 2 млн рублей. Если еще осенью его выступление обходилось в 5 млн рублей, то теперь заказчик обязан платить артисту 7 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, ценник на выступления Ваня поднял после того, как собрал большой сольный концерт в Москве. Сейчас он отправляется с шоу в тур по городам России. Но также у Дмитриенко много и частных вечеринок. Отмечается, что заказывают молодого исполнителя хита «Цветаева» теперь часто.

Кроме того, отдельную плату Ваня берет за трек «Силуэт», который вместе с ним поет актриса Аня Пересильд. Пара уже берет заказы на 2026 год.

Напомним, что Ваня Дмитриенко стал крашем россиянок после того, как сменил стиль – он стал выглядеть иначе и исполнять песни, не похожие на те, что были у него в репертуаре. Также популярность прибавилась благодаря роману с Аней Пересильд.

Ранее вокал 16-летней Ани Пересильд высмеяли и сравнили с писком комара.