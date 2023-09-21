Богомолова в «голом» платье, а Зудина с дочерью: звезды на премьере «Лады Голд»
© Пресс-служба Иви
В московском ресторане «Яръ» прошла светская премьера сериала онлайн-кинотеатра «Иви» «Лада Голд». Картину представили актеры Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Иван Фоминов, сценарист Егор Чичканов и режиссер Никита Власов.
В центре сюжета проекта приключение внуков когда-то кровных врагов Артура и Павла, которым приходится скрываться на машине Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота, от главарей трех бандитских группировок — Лысого, Бубы и Гришки-певца. И они делают все, чтобы вернуть себе заветное авто.
Светское мероприятие посетили многие звезды киноиндустрии, однако немногие решили соблюдать дресс-код, а именно имидж «криминальной сходки». Например, Анна Богомолова предпочла сиять на красной дорожке в эффектном «голом» платье. А вот Марина Зудина отдала предпочтение классическому черному образу. Ее же примеру последовала и дочь Мария.
Позировал фотографам и бойфренд Кристины Асмус Роман Евдокимов. Корреспондент портала «Страсти» попытался узнать у актера, почему же он пришел без своей спутницы на премьеру, на что он ответил, что у нее были свои планы. Отношения с экс-супругой Гарика Харламова Роман отказался комментировать.
Звездой же вечера стала Стася Милославская, которую журналисты особенно ждали. Это был ее первый выход в свет после неожиданной женитьбы Александра Петрова. Разговаривать на эту тему актриса не захотела, но выглядела эффектно: черные ботфорты, кожаная мини-юбка, солнцезащитные очки и платок на куртке.
Также в этот вечер в ресторане были замечены Саша Бортич, Иван Добронравов, Марина Васильева, Рената Пиотровски, Анна Чурина, Саша Александрова, Алена Водонаева, Витя АК, Ася Резник, Владимир Канухин, Егор Абрамов, Анфиса Черных, Влад Ценёв, Катерина Кейру, Саша Сулим, Алексей Гаврилов, Кирилл Скрипник и Егор Шип.
К слову, одним из самым запоминающихся моментов вечеринки стало празднование дня рождения Эльдара Калимулина. В честь 30-летия ему подарили настоящую позолоченную Ладу.