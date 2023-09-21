Богомолова в «голом» платье, а Зудина с дочерью: звезды на премьере «Лады Голд»

В московском ресторане «Яръ» прошла светская премьера сериала онлайн-кинотеатра «Иви» «Лада Голд». Картину представили актеры Эльдар Калимулин, Роман Евдокимов, Стася Милославская, Анна Богомолова, Катя Кабак, Марина Зудина, Евгений Сангаджиев, Аскар Ильясов, Иван Фоминов, сценарист Егор Чичканов и режиссер Никита Власов.

В центре сюжета проекта приключение внуков когда-то кровных врагов Артура и Павла, которым приходится скрываться на машине Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота, от главарей трех бандитских группировок — Лысого, Бубы и Гришки-певца. И они делают все, чтобы вернуть себе заветное авто.

Светское мероприятие посетили многие звезды киноиндустрии, однако немногие решили соблюдать дресс-код, а именно имидж «криминальной сходки». Например, Анна Богомолова предпочла сиять на красной дорожке в эффектном «голом» платье. А вот Марина Зудина отдала предпочтение классическому черному образу. Ее же примеру последовала и дочь Мария.