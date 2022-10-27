Богомолов высказался про обыски у себя дома

Худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал слухи об обысках у себя в квартире.

В опровержение информации о том, что у него дома якобы проводился обыск, в ходе которого были изъяты все технические средства, режиссёр выложил в сеть фото своего компьютера с отрывком из новой пьесы.

Первый пост после многочисленных новостей об отъезде своей супруги за границу Богомолов подписал так: « Дураки. Я бы сказал даже: многозначительные дураки ».

К кому именно обращался драматург: к подписчикам ли, журналистам, или к правоохранительным органам не сообщается.

ФОТО: Ivanov Sergey/East News