15:36, 27 октября 2022
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Богомолов высказался про обыски у себя дома
Худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал слухи об обысках у себя в квартире.
В опровержение информации о том, что у него дома якобы проводился обыск, в ходе которого были изъяты все технические средства, режиссёр выложил в сеть фото своего компьютера с отрывком из новой пьесы.
Первый пост после многочисленных новостей об отъезде своей супруги за границу Богомолов подписал так: « Дураки. Я бы сказал даже: многозначительные дураки ».
К кому именно обращался драматург: к подписчикам ли, журналистам, или к правоохранительным органам не сообщается.
ФОТО: Ivanov Sergey/East News
Источник:https://ria.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: