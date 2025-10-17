Богомолов предложил возродить традиции Российской империи по воспитанию мужчин. Об этом он заявил в шоу «Дайте сказать!».

Режиссер Константин Богомолов периодически поднимает в соцсетях тему домашнего насилия в России. Интервьюеры поинтересовались у него, почему режиссер уделяет так много внимания этому и как можно справиться с проблемой в нашей стране.

По словам мужа Ксении Собчак, стоить перенимать опыт из прошлого. В первую очередь, в воспитании мужчин.

«Необходимо воспитывать в мужчинах благородство и аристократизм. В Российской империи в таком духе мужчины всегда и воспитывались. Конечно, бывают всякие перегибы, но нам нужно возвращать эти прекрасные традиции. Традиция — она не в зоне „Домостроя“, запирания жены на ключ или стегания розгами детей. Традиция в умении мужчины оставаться благородным, аристократичным», — объяснил он.

При этом режиссер добавил, что важно обращать внимание и на тех, кто жалуется на домашнее насилие якобы без повода.

«Манипуляции со стороны членов семьи, связанные с жертвенностью тоже имеют место быть», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Богомолов осудил заслуженных артистов, зарабатывающих на продаже курсов.