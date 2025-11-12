Богатырев еще в апреле снял кольцо и называл жизнь с Арнтгольц пороховой бочкой

12 ноября в СМИ появилась информация о разводе актеров – Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева. Журналисты вспомнили, как аще в апреле мужчина снял обручальное кольцо и назвал жизнь с актрисой «пороховой бочкой». Об этом пишет Woman.ru.

Слухи о проблемах в паре ходили уж давно. Первым тревожным сигналом стало исчезновение обручального кольца с пальца Богатырева еще в апреле. Тогда актер пытался объяснить это любовью к разным украшениям, отметив, что обручальное кольцо «немного ограничивает».

Со временем и Татьяна Арнтгольц перестала носить кольцо, что лишь усилило подозрения о кризисе в отношениях.

В своих недавних интервью Марк намекал на сложности семейной жизни. Он называл жизнь с актрисой «пороховой бочкой» из-за эмоций и плотного рабочего графика супруги, из-за которого видеть ее дома было «редкостью». Также он упоминал, что Татьяна строго контролировала его расходы.

Со своей стороны, Арнтгольц жаловалась, что главной проблемой в их браке было невозможность найти время для совместного отдыха из-за разных съемочных графиков. Известно, что в отношениях присутствовала ревность с обеих сторон, и пара даже обращалась за помощью к психологу.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились в 2020 году. Их свадьба была очень скромной, и о ней публике стало известно лишь спустя время. В 2021 году у пары родился сын Данила. Для Богатырева это первый ребенок, а у Татьяны есть дочь Мария от предыдущего брака с актером Иваном Жидковым.

Ранее сваха Анна Осипова высказалась о разводе пары и порассуждала о причинах этого шага.