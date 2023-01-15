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12:50, 15 января 2023
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Боец ММА Гаглоев найден мертвым в поезде: подробности

Фото: freepik

25-летний российский боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев ехал на поезде, следовавший из Москвы во Владикавказ. Тело спортсмена без признаков жизни обнаружили, когда поезд прибыл в Ростов-на-Дону.

По предварительным данным, существует две версии смерти. Первая – тромбоэмболия лёгочной артерии, а вторая гласит, что спортсмена задушили подушкой.

На место трагедии приехали медики, ведется расследование.

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