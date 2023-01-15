Боец ММА Гаглоев найден мертвым в поезде: подробности

25-летний российский боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев ехал на поезде, следовавший из Москвы во Владикавказ. Тело спортсмена без признаков жизни обнаружили, когда поезд прибыл в Ростов-на-Дону.

По предварительным данным, существует две версии смерти. Первая – тромбоэмболия лёгочной артерии, а вторая гласит, что спортсмена задушили подушкой.

На место трагедии приехали медики, ведется расследование.