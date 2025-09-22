«Блудный пресс объявился?»: невестка Валерии показала плоский живот спустя пять месяцев после родов
Невестка Валерии Лиана Шульгина приходит в форму спустя пять месяцев после родов. 27-летняя девушка рассказала, что благодаря тренировкам у нее начал появляться пресс.
Лиана показала, как выглядит ее живот в своем Telegram-канале. Невестка артистки радуется, что у нее начал появляться пресс.
«Это что, блудный пресс объявился? Диастаз, конечно, накладывает свой отпечаток, и полоска еще не ушла. Это еще не так, как было до родов, но уже что-то», — отметила она.
Шульгина не скрывала, что после родов у нее произошло расхождение прямых мышц живота. Эту проблему Лиана решает самостоятельно без помощи пластического хирурга.
Лиана вышла замуж за младшего сына Валерии Арсения в 2020 году. В январе 2021 года у них родилась дочь Селин, которая любит проводит время со звездной бабушкой, а в апреле 2025 года появился на свет сын Мирон.
Недавно невестка Валерии высказалась о хейте в Сети. Она объяснила негативные комментарии в свой адрес завистью к ее яркой жизни.