НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 сентября 2025, 15:58
1 мин.

«Блудный пресс объявился?»: невестка Валерии показала плоский живот спустя пять месяцев после родов

Невестка Валерии показала, как выглядит ее пресс спустя пять месяцев после родов.
«Блудный пресс объявился?»: невестка Валерии показала плоский живот спустя пять месяцев после родов

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка Валерии Лиана Шульгина приходит в форму спустя пять месяцев после родов. 27-летняя девушка рассказала, что благодаря тренировкам у нее начал появляться пресс.

Лиана показала, как выглядит ее живот в своем Telegram-канале. Невестка артистки радуется, что у нее начал появляться пресс.

«Это что, блудный пресс объявился? Диастаз, конечно, накладывает свой отпечаток, и полоска еще не ушла. Это еще не так, как было до родов, но уже что-то», — отметила она.

«Блудный пресс объявился?»: невестка Валерии показала плоский живот спустя пять месяцев после родов

© Telegram-канал Лианы Шульгиной

Шульгина не скрывала, что после родов у нее произошло расхождение прямых мышц живота. Эту проблему Лиана решает самостоятельно без помощи пластического хирурга.

Лиана вышла замуж за младшего сына Валерии Арсения в 2020 году. В январе 2021 года у них родилась дочь Селин, которая любит проводит время со звездной бабушкой, а в апреле 2025 года появился на свет сын Мирон.

Недавно невестка Валерии высказалась о хейте в Сети. Она объяснила негативные комментарии в свой адрес завистью к ее яркой жизни.