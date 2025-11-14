Блогерша Оксана Самойлова забрала маленького сына у мужа Джигана

5-летний сын рэпера Джигана Давид вернулся к матери после отпуска с отцом. Теперь мальчик проводит время с родителями по очереди, так как они проходят через бракоразводный процесс.

В личном блоге Оксана Самойлова рассказала, что воссоединилась с сыном. Долгое время Давид был с отцом, но теперь, наконец, приехал к маме. По словам блогерши, за время, что она не видела наследника, он сильно изменился.

«Давидка вернулся из отпуска с папой. Вернулся взрослый и очень крутой. У него руки приросли в карманы от крутости», - рассказала Оксана.

О разводе звезд стало известно в октябре. Самойлова обратилась с суд, чтобы расторгнуть брак. На первое заседание Джиган не явился, но его представитель передал, что рэпер хочет сохранить семью. Супругам дали три месяца на примирение, но Оксана дала понять, что не собирается воссоединяться с мужем. По ее словам, рэперу необходимо повзрослеть.

Ранее Оксана Самойлова рассказала об усталости из-за работы и развода.