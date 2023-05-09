Блогера Хасбика задержали в Дагестане за опасную езду на автомобиле

Интернет звезду Хасбулу Магомедова, более известного как блогера Хасбик, задержали в Махачкале.

Парень в компании своих друзей нарушил правила дорожного движения. Как сообщает Газета.Ru, со ссылкой на МВД Дагестана, Хасбик и его товарищи стали гостями свадьбы.

Праздничный кортеж состоял из пяти машин, в одной из которых находился Магомедов. В какой-то момент, после условного знака, машины начали так называемый «свадебный дрифт».

Автомобильные па смутили прохожих, а также помешали участникам дорожного движения. Последние решили вызвать полицию, которая в результате и задержала всех виноватых в нарушении ПДД.

Теперь в отношении весёлой компании составлены протоколы об административном правонарушении.

Напомним, блогер Хасбик начал пользоваться широкой популярностью после того, как в интернете завирусилось видео, где гражданин Дагестана ест клубнику.