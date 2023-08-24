Блогер Настя Ивлеева сообщила о желании стать режиссером и сценаристом

Блогер Настя Ивлеева сейчас активно покоряет не только Интернет-пространство, но и отечественный кинематограф. Она уже исполнила несколько крупных ролей и не собирается останавливаться. В рамках прямого эмира со Skillbox о современных профессиях в программировании и дизайне телеведущая рассказала, что сейчас у нее есть мечты стать режиссером и сценаристом.

Ивлеева провела прямой эфир «Примерка профессий» от образовательной платформы Skillbox, в котором также принял участие Андрей Малахов. Вместе они пообщались с изменившими свою профессиональную жизнь студентами из разных российских городов: Уфы, Иркутска, Краснодара, Тулы, Петрозаводска и Нальчика. Интервью они взяли у священника, который обучается операторскому мастерству, работника ЖКХ, переквалицифировавшегося в геймдев-разработчика, и других.

Кроме того, своими историями поделились и сами ведущие. Так, Настя призналась, что перед покорением Москвы переживала непростой этап. Она не понимала, что ее ожидает в большом городе. «Хотелось все бросить. Я звонила маме и плакала. Был момент, когда не хватало денег, а я сомневалась в себе и не понимала, с чего начать», - рассказала артистка.

Сейчас же Настя крайне успешная, но она все равно продолжает развиваться. Например, на данном жизненном этапе ее захватил мир кинематографа.

«Мне очень нравится сейчас вся эта киноистория. Нравится режиссерская и сценарная стезя – с такой стороны поработать над какой-нибудь картиной. Я бы вот прям села и писала, как Кэрри Брэдшоу: я бы открывала ноутбук и так просто у окна записывала свои мысли. Я думаю, здесь я как раз бы такой творческий ресурс мощно прокачала. Режиссер – это главное звено, от которого все идет. Он и контролирует, и заряжает, и выбирает вектор, какие-то направления. В общем, наверно это сердце в целом и проекта в том числе», - поделилась Настя Ивлеева.