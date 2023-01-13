Блогер, набравший более 20 млн просмотров, оказался грабителем и убийцей

45-летний автор популярного видео о «любимом зяте», набравшем более 20 млн просмотров, оказался в поле зрения полиции еще зимой 2020 года.

Тогда неизвестный застрелил пятью выстрелами в упор владельца дома в станице Ахтанизовская, после чего вынес ценности и скрылся с места преступления.

Около года спустя мужчина с похожей внешностью открыл огонь по полицейским в пригороде Анапы, ранил двоих сотрудников и также скрылся.

Награбив в общей сложности около 17 млн рублей, Алексей Щетинин с супругой решили «завязать», и занялись продвижением себя в популярной сети.

Когда сеть, сплетенная следователями, начала затягиваться, супруги использовали TitTok, чтобы публично заявлять о своей непричастности к разбойным нападениям на Кубани.

В начале января этого года Щетинин был задержан федеральной полицией в Краснодаре.