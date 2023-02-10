Блогер Ксения Бородина похвасталась количеством своих мужчин

Блогер Ксения Бородина похвасталась количеством мужчин, которые постоянно следят за ее блогом в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оказалось, что общее число подписчиков мужского пола составило более 7 миллионов. При этом, всего у девушки в фолловерах числятся почти 20 миллионов людей.

В подтверждение обнародованной информации, Бородина решила показать скриншот статистики своего аккаунта и честно призналась, что ее такие данные откровенно удивляют.

«Всегда поражала меня эта цифра в 33% мужчин. Вроде у меня задниц голых нет, и лет мне не 18... Но это приятно, значит есть много чего другого, за чем интересно наблюдать», — поделилась знаменитость.

Недавно мы писали о том, что у знаменитой ведущей «Дома-2» появилась готовность стать матерью в третий раз. Напомним, что у Ксении уже растут двое очаровательных девочек Мария и Теона.