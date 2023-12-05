Блогер HELEN YES презентовала бренд детской косметики в ЦДМ на Лубянке. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение издания «Страсти».

В минувшие выходные в ЦДМ на Лубянке состоялся праздник для детей и их родителей. Блогер, актриса и певица HELEN YES (Елена Сажина) представила невероятное шоу. Знаменитость вышла на сцену вместе с дочками, которые исполнили трогательную песню.

Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Анну Хилькевич, Марию Погребняк, Аделину Сотникову и группу «Фабрика». Хедлайнером мероприятия стал Хабиб. Артист обрадовал публику выступлением под «Ягоду малинку».

«Моим вдохновением для создания бренда стали, конечно, мои дети, радость материнства и забота, которую я хочу подарить своим дочкам. При создании линейки мне были важны безопасность и качество продуктов. Мне хотелось создать пространство счастливых моментов для родителей и детей», — высказалась HELEN.

Напомним, что Елена Сажина — блогер-миллионник и мама девочек-близняшек. В соцсети она делится опытом материнства и рассказывает о ведении собственного бизнеса.