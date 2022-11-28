Близкий друг Градского назвал реальную причину смерти музыканта: «Он весил под 200 килограммов»

Александр Градский скончался год назад. Уход из жизни артиста стал неожиданным для его поклонников и близких людей. Друзья музыканта до сих пор не могут поверить, что Градского нет в живых. Художник Никас Сафронов хорошо знал Александра Борисовича. Он рассказал о главных причинах смерти певца.

Сафронов с Градским познакомились еще в конце 80-х годов. Их связало творчество. В то время они только начали появляться на телевидении, в газетах и журналах. У обоих становление проходило непросто, и это стало тем, что их объединило.

Никас рассказал, что Александр Борисович при жизни был благородным, душевным и теплым человеком. Отлично умел рассказывать анекдоты, нравился девушкам и никогда не отказывался давать автографы. Сафронов вспоминает, как однажды устроил игру с Виктором Мережко, связанную с Градским. Они ходили по ресторанам и спрашивали: «Есть ли Градский?» Как правило, отвечали, что его нет. И тогда они заходили лично проверить, высматривая красивых девушек. Если их не было, они благополучно уходили. Когда музыкант узнал, что его разыскивают по всем ресторанам столицы, он позвонил другу и возмутился, почему они просто не позвонят ему по телефону. «Пришлось ему признаться, что это была такая шутка, игра», - сказал Никас.

По словам близкого друга музыканта, Градский очень любил красивых женщин. Он пользовался большой популярностью, и часто влюблялся. Он знал цену деньгам, но никогда не придавал им большое значение.

Смерть Александра Борисовича стала тяжелым ударом для Никаса Сафронова. Он признался, что было несколько причин столь ранней кончины. Первая – полнота. Градский весил под 200 килограммов, причем никогда не отличался большим аппетитом. Также художник считает, что певец очень много нервничал, так как был впечатлительным человеком. «Саша очень болезненно принимал и свои трагедии, и чужие. Часто именно нервы являются основной причиной ухода из жизни», - поделился Сафронов.

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