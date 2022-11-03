Блиновская призвала Собчак вернуться в Россию

Пожалуй, нет ни одного человека, который не знал бы про скандальное интервью Елены Блиновской на YouTube-канале Ксении Собчак. Сейчас журналистка переживает трудные времена, и , казалось, что уже все знаменитости прокомментировали сложившуюся ситуацию. Тем не менее Блиновской удалось всех удивить: звезда не только забыла про давние обиды, но и дала Собчак практический совет.

Напомним, что Ксения экстренно покинула страну после того, как стало известно о мошенничестве её коммерческого директора. На основе кармического анализа личности Собчак, Елена призвала журналистку вернуться в Россию. «Если время рождения в интернете верное, то у неё Раху (демон в индуизме) в четвёртом доме. Это означает, что после 38 лет ее главная задача – быть на Родине, топить за Родину, пропагандировать семейные ценности. Быть в семье, быть всегда на стороне своей страны», – поделилась мнение создательница марафонов.

Также Блиновская добавила, что необходимо следовать своему кармическому предназначению, иначе в судьбе человека начнутся неприятности. «С узлом Раху не шутят. Это то, ради чего вы воплотились, а если вы его не выполняете, смысл вашего воплощения теряется. Начинаются болезни, зависимости, самоуничтожение», – подвела итог Елена.

ФОТО: личный архив Елены