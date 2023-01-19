Благотворительные нужды: выяснилось, что станет с замком Пугачевой в деревне Грязь

В последнее время внимание прессы было приковано к элитному замку Аллы Борисовны в деревне Грязь. Его судьба долгое время оставалась под вопросом, поскольку сама артистка оборвала все связи с Россией и оставляла гневные высказывания в адрес соотечественников. Вот почему вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова предложила отдавать недвижимость эмигрантов на нужды сирот.

По словам Анны, все те, кто сбежали из РФ, должны нести ответственность за свой поступок. «Есть те, кто предал свою страну. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать в этом направлении?» — выступила Кузнецова.

К слову, подобное предложение поддержали и многие знаменитости. Так, Яна Поплавская считает, что имущество покинувших Россию можно также передать во владение многодетных семей и пенсионеров, которые живут в аварийном здании.

Ранее брат Бориса Моисеева назвал человека, причастного к смерти артиста. Подробности читайте в этой статье.