«Благодаря нашей медицине я хожу на двух костылях»: Наталья Фатеева рассказала о врачебной халатности

Наталья Фатеева стала известна благодаря ролям в культовых советских фильмах «Три плюс два» и «Джентльмены удачи». Народная артистка РСФСР долгие годы была одной из самых ярких звёзд отечественного кинематографа.

В 2022 году актриса перенесла шесть тяжёлых операций после перелома шейки бедра. Во время одного из хирургических вмешательств врачи занесли инфекцию, которая уничтожила мягкую ткань бедра. Из-за этого Фатеева навсегда потеряла возможность самостоятельно передвигаться.

«Благодаря нашей медицине я хожу на двух костылях. Два врача в свое время — один и второй — так относились ко мне, что я имею теперь костыли на всю оставшуюся жизнь», — поделилась актриса.

Фатеева призналась, что страдает от сильных болей и больше не появляется на публике. Она ведёт затворнический образ жизни и отказывается от всех предложений о работе.

«Вы меня больше не увидите! Зачем? Всему свое время», — отметила звезда советского кино.

Напомним, несколько лет назад режиссёр Рената Литвинова предлагала Фатеевой роль в своём проекте, но актриса была вынуждена отказаться из-за проблем со здоровьем.