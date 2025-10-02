«Бизнес — это бабки!»: Ревва стал ведущим премии и станцевал с пенсионерками

Певец и актер Александр Ревва открыл церемонию вручения Народной премии 74.RU. Он станцевал с пенсионерками и заявил со сцены, что «бизнес – это бабки».

Звезда вышел к зрителям под аплодисменты и исполнил хит «Зацепила меня». Его партнершами по выступлению стали активные челябинские пенсионерки — участницы федеральных проектов «Спорт — норма жизни», «Активное долголетие» и воспитанницы спортивной школы «Вероника».

Артист пообщался с публикой и не упустил возможность пошутить.

«Народная Премия — это бизнес. А все мы знаем, что бизнес — это бабки», — заявил Ревва, окруженный танцующими женщинами.

После он прокричал в зал: «Еще больше бабок!» — и его призыв был немедленно исполнен: количество женщин на сцене увеличилось. Завершив музыкальную часть, артист снова пошутил: «Челябинск — город, в котором есть бабки! А там, где есть бабки, есть Александр Ревва!».

Церемония награждения, где будут названы лучшие компании города по версии читателей издания, проходит в этот вечер в Челябинске. Ведущими мероприятия выступили дуэт Александра Реввы и Наталии Медведевой.

В рамках Народной премии компании-победители определяются в десяти ключевых для города номинациях, включая «Сделано на Южном Урале», «Медицинский центр», «Спортивный центр», «Ресторан», «Салон красоты и барбершоп» и другие.

