Бизнес актера Павла Деревянко может быть закрыт из-за долга перед ФНС и сомнительных сделок

Актер Павел Деревянко может лишиться своего бизнеса из-за долга в 700 тысяч рублей перед налоговой. Счета его компании ООО «Бии Соул», занимающейся разработкой компьютерного софта, заблокированы, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что предприятие актера с лета 2024 года не подает декларации в ФНС. На организации висит 15 исполнительных производств.

Также выяснилось, что бывший партнер Деревянко по бизнесу Григория Музулян был втянут в сомнительные сделки, связанные с криптовалютой. В частности, предпринимателем был заключен фиктивный договор с неким бизнеменом Сергеем Николенко, через фирму которого провели пять миллионов.

Официально это был аванс за здание на Алтуфьевском шоссе, но данная недвижимость не принадлежит Деревянко. Сам актер в суде заявил, что это не продажа, а попытка вложить деньги в криптопроект Музуляна. Соглашение признали фиктивным, а Павла — потерпевшим. Однако эта активность стала известна налоговой службе, сообщает канал.

