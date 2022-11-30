«Битва Экстрасенсов» - шарашкина контора. Сенсационное разоблачение

Участник «Битвы Экстрасенсов» вывел на чистую воду своих коллег.

Сергей Сафронов работал на шоу с первого сезона. Изначально вместе со своими братьями Андреем и Ильей, они играли роль наблюдателей скептиков.

Через несколько лет двое прекратили участия в программе, а вот Сергей продержался в эфире вплоть до нынешнего года.

И вот, наконец, буквально через день после разрыва контракта с ТНТ, актер признается: всё это была чепуха!

По-настоящему предсказывать будущее под силу только мудрым, начитанным и образованным людям, - считает Сафронов, - а уж если говорить про астрологию и экстрасенсорику, то это всё - „шарашкина контора“ не более того, - раскрыл карты иллюзионист в ходе эксклюзивного интервью телеграм-каналу «Светские хроники».

Напомним: недавно, чудом выжив в автокатастрофе, этот же горе-скептик заявил, что полностью допускает существование третьей силы.