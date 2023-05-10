«Бился головой о стены»: режиссер Клим Шипенко рассказал про съемки фильма «Вызов»

В интервью корреспонденту kp.ru Клим Шипенко признался, что для отправки на космическую станцию был вынужден похудеть на 10 кг. Для этого он по три раза в неделю занимался спортом, не пил крепкий алкоголь и считал калории.

Ограничения по росту Шипенко прошел буквально чудом: от предельных 190 см его отделили всего два сантиметра.

Специфика работы в условиях невесомости заключалась в том, что у кинорежиссера должны были быть постоянно свободными обе руки.

«Чтобы остановиться в невесомости, ты должен зацепиться за что-то рукой, иначе так и будешь лететь, пока во что-нибудь не врежешься.

Мы долго думали, что же там все-таки сможет защитить мою голову… Изо всех видов защиты подошел именно шлем для регби — легкий, не громоздкий, но при этом нивелирующий все удары. Так что травмы головы не случилось, хотя я очень часто ею бился».

Создатель «Текста», «Холопа» и «Салюта-7» считает, что фильм «Вызов» был снят в самых оптимальных условиях, сам сюжет этой ленты предопределил место съемки.

«Если бы я придумал фильм «Чужой-6», и мне бы сказали: «Хочешь, можешь на МКС поснимать», — я бы сказал: «Нет. Для этого сюжета МКС не нужна».