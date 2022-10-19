Билеты на концерты артистов-эмигрантов из России продают по низким ценам

Российские музыканты-эмигранты получают за концерты в других странах гораздо меньше денег, чем удавалось собирать в России. Их билеты продают по очень низким ценам.

Как выяснили СМИ, в ноябре на выступление группы «Машина времени» в Казахстане можно попасть за 10 тыс. тенге, что в пересчете на российскую валюту составляет 1 300 рублей. Лучшие места стоят меньше 8 тыс. рублей. Дворец Республики, где пройдет выступление, вмещает около 2 500 человек.

В том же месяце в Казахстане пройдет концерт группы «Би-2». Места у сцены доступны за 25 тыс. тенге (примерно 3 300 рублей).

После Казахстана Шура и Лева из «Би-2» отправятся выступать в Ереван и Бишкек. Там уровень цен на билеты будет таким же.

Летом 2022 года сообщалось, что коллектив «Би-2» покинул Россию. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (физлицо признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) находится в Израиле и не собирается возвращаться в Россию.

ФОТО: Lomohov Anatoly/East News