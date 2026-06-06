Билан, Лолита и группа «Кино»: названы участники церемонии «МУЗ-ТВ 2026. Движение»

Как сообщает URA.RU, грандиозное музыкальное событие начнётся в 16:00 по московскому времени.

Дима Билан и Лолита станут главными звёздами вечера. Специальным гостем церемонии выступит легендарная рок-группа «Кино».

На красную дорожку уже начали выходить участники церемонии. В 17:57 на площадке появился певец и блогер DAVA, известный своей миллионной аудиторией в социальных сетях. Спустя несколько минут, в 18:03, на красную дорожку вышла певица PushNova.

Артистка выбрала для церемонии перламутровое корсетное платье персикового оттенка.

Церемония вручения национальной музыкальной премии проходит ежегодно и собирает самых известных артистов России. Мероприятие транслируется онлайн.

Напомним, премия «МУЗ-ТВ» — одна из главных музыкальных наград страны. В этом году церемония проходит уже в двадцать первый раз.