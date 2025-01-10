«Бил по лицу, закрывал рот»: Ислама Итляшева обвинили в домогательствах 16-летней поклонницы

Несовершеннолетняя поклонница Ислама Итляшева обвинила певца в домогательствах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Фанатка певца Ислама Итляшева по имени Алина рассказала, что еще полтора года назад, когда ей было 16 лет, она с подругой решила посетить концерт исполнителя. Перед началом выступления, они выложили в соцсетях с отметкой артиста историю — он заметил это и написал девушкам в личные сообщения с просьбой поделиться номером телефона. Попутно Итляшев отсыпал девушкам комплименты.

Уже после концерта охранники музыканта привели девушек к нему в гримерку. Там он решился на следующий этап знакомства и пригласил подруг к себе в отель. В какой-то момент друзья Итляшева и подруга Алины ушли — когда девушка с певцом остались наедине, тот начал к ней приставать.

«Он начинает меня заставлять меня… Я ему отказала, после этого он начал предлагать мне деньги, что-то купить. Я начала плакать, орать. Он начал меня бить по лицу, закрывал рот рукой, отнял телефон», — рассказала девушка.

По словам Алины, ей регулярно пишут с угрозами неизвестные в соцсетях.

Напомним, Ислам Итляшев женат, он воспитывает пятерых детей.

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