«Безвкусная колбасная фабрика»: Квентин Тарантино жёстко раскритиковал современный Голливуд

Об этом пишет авторитетный кинематографический журнал Sight & Sound.

Тарантино стал известен благодаря культовым фильмам «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Убить Билла» и «Джанго освобождённый». Режиссёр дважды получал премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

В развёрнутой критической статье Тарантино объяснил, что разочаровался в современном кинопроизводстве. По его словам, большинство фильмов 2020-х годов вызывают у него скорее раздражение, чем восторг. Режиссёр признался, что сегодня чаще предпочтёт книгу, чем очередную новинку Голливуда.

«С начала пандемии, по крайней мере для меня, стало практически невозможно найти новый фильм, который я бы стал досконально изучать. Недостатки, неправдоподобность, заигрывание с публикой, неудачный подбор актёров или просто откровенная глупость обычно губят каждый новый фильм, который выходит из безвкусной колбасной фабрики, когда-то называвшей себя Голливудом», — заявил Тарантино.

Режиссёр подчеркнул, что неправильно подобранные актёры и заигрывание с публикой или глупость сводят на нет каждый новый фильм.

При этом Тарантино выделил на фоне общей картины боевик Netflix «Лакомый кусок» с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном в главных ролях, назвав его шедевром. Правда, зрители оказались противоположного мнения — многие признавались, что засыпают при просмотре этого фильма.

Напомним, Квентин Тарантино неоднократно говорил, что снимет всего десять полнометражных фильмов и завершит карьеру. Последней его работой стала картина «Однажды в Голливуде» 2019 года с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом.