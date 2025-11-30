«Безумно жаль Веру»: директор Юлии Началовой высказался о тяжелой болезни Евгения Алдонина

Директор Юлии Началовой высказался о тяжелой болезни Евгения Алдонина.

Анна Исаева поделилась переживаниями о судьбе дочери покойной певицы после появления новостей о том, что ее отец столкнулся с тяжелой формой онкологии.

У 45-летнего экс-капитана сборной России по футболу обнаружили опухоль поджелудочной железы. Заболевание стремительно прогрессирует. Евгений проходит лечение в Германии: первую операцию уже сделали, но впереди его ждет повторное вмешательство.

Анна Исаева предположила, что болезнь может иметь наследственный характер.

«Я очень любила маму Жени. Она сгорела от рака. Это вполне может быть генетическим заболеванием. Я узнала о его болезни летом», — рассказала Исаева.

Она признается, что особенно переживает за дочь Началовой.

«Мне безумно жаль Веру. Я не понимаю, за что такие испытания выпали на долю этой девочки. Я сама это прохожу с мужем. И я по-настоящему сочувствую Жене», — отметила медиаменеджер.

Также Исаева прокомментировала сбор средств на лечение футболиста, подчеркнув, что подобная мера в подобных условиях оправдана.

«Никто не может осилить эти траты. Никто. Я небольшую сумму смогла отправить. Еще, может быть, сейчас заработаю и что-нибудь отправлю», — добавила она.

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года в возрасте 38 лет. Сейчас Евгений Алдонин живет во втором браке с супругой Ольгой, вместе они воспитывают сына и дочь.

