Безрукова откровенно рассказала о многолетней связи с Газмановым

Официально актриса Ирина Безрукова сейчас ни с кем не встречается, несмотря на это, в прессу частенько проникают слухи о ее многочисленных ухажёрах .

Наиболее близким другом актрисы считается старший сын Олега Газманова - Родион.

«Мы с ним знакомы так давно, что, кажется, знаем друг друга всю жизнь», — пишет Ирина в своих соц.сетях.

Поклонники творчества артистов до сих пор надеются, что между звездами есть что-то больше, чем дружба, но как на самом деле складываются отношения между Безруковой и Газмановым младшим - остается загадкой.

Напомним, музыкант младше бывшей супруги Безрукова почти на 17 лет, однако в звездной тусовке не принято обращать внимание на такие мелочи как разница в возрасте.

ФОТО: Tsvetkova Ekaterina \ East News