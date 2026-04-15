«Безрассудная ложь»: Кэти Перри отвергла обвинения 40-летней актрисы Руби Роуз в домогательствах

Кэти Перри прославилась в конце 2000-х годов благодаря хитам «I Kissed a Girl» и «Hot n Cold». Певица неоднократно становилась лауреатом премий Grammy и American Music Awards.

40-летняя Руби Роуз, известная по ролям в сериале «Оранжевый — хит сезона» и фильме «Джон Уик 2», заявила в социальных сетях, что около 20 лет назад Кэти Перри якобы допустила в отношении неё домогательства. Актриса призналась, что наконец смогла «обрести голос» и рассказать о произошедшем. Роуз также заявила о намерении подать в суд.

Представители певицы назвали обвинения «категорически ложными и опасными».

«Распространяемые в социальных сетях обвинения не только безосновательны, но и представляют собой безрассудную ложь. У госпожи Роуз есть целая история публичных обвинений в социальных сетях», — заявили менеджеры Кэти Перри в комментарии порталу RadarOnline.

Напомним, недавно Кэти Перри появилась на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии в компании бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Пара также присутствовала на вечеринке Netflix, где пересеклась с бывшим женихом певицы — актёром Орландо Блумом.