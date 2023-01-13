«Безопасность не доказана»: в погоне за молодостью Пугачева рискует своей жизнью

Поговаривают, ради вечной молодости Алла Пугачева не только неоднократно ложилась под нож хирурга, но и стала принимать опасный препарат. Речь идет про таблетки от диабета, которые помогают сбросить лишние килограммы. В эксклюзивной беседе с порталом “Blitz+” эндокринолог Наталья Балашова рассказала, чем опасно это решение.

По словам эксперта, данный препарат является очень дорогим, и его довольно трудно купить. Кроме того, у таблеток есть и побочные эффекты, поэтому он запрещен лицам до 18 лет, беременным и кормящим матерям. «Препарат может провоцировать желчнокаменную болезнь, а на животных доказано увеличение риска рака щитовидной железы», — пояснила Балашова.

Таким образом, если Алла Борисовна действительно принимает это лекарство, то она серьезно рискует жизнью. Как выразилась Наталья, у артистки есть шансы развития онкологии.

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