«Безграмотный овощ»: Никита Михалков возмущен Милохиным

Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал безграмотность современного общества. Свои аргументы доказал на примере тиктокера Дани Милохина.

Во-первых, Михалкова поразила речь Милохина на экономическом форуме ПМЭФ-2021. Во-вторых, режиссер вспомнил случай, когда тиктокер не знал, что Сахалин является российским островом.

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News