17:13, 23 октября 2022
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«Безграмотный овощ»: Никита Михалков возмущен Милохиным
Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал безграмотность современного общества. Свои аргументы доказал на примере тиктокера Дани Милохина.
Во-первых, Михалкова поразила речь Милохина на экономическом форуме ПМЭФ-2021. Во-вторых, режиссер вспомнил случай, когда тиктокер не знал, что Сахалин является российским островом.
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:StarHit
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: