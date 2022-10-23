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17:13, 23 октября 2022
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«Безграмотный овощ»: Никита Михалков возмущен Милохиным

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал безграмотность современного общества. Свои аргументы доказал на примере тиктокера Дани Милохина.

Во-первых, Михалкова поразила речь Милохина на экономическом форуме ПМЭФ-2021. Во-вторых, режиссер вспомнил случай, когда тиктокер не знал, что Сахалин является российским островом.

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

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