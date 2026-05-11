Без разрешения разместили на упаковке: Дуа Липа подала иск против Samsung на 15 миллионов долларов

Дуа Липа прославилась благодаря хитам «Levitating» и «Don't Start Now», а также роли в фильме «Барби». Британская поп-звезда стала одной из самых узнаваемых артисток своего поколения.

Samsung разместила фотографию певицы на картонных упаковках своих телевизоров, которые продавались в розничных магазинах США. На коробках красовалась надпись «Dua Lipa — Behind the...», что создавало впечатление участия артистки в рекламной кампании компании.

Однако никакого договора между звездой и южнокорейским производителем электроники не существовало.

Представители Дуа Липы обратились к Samsung с требованием убрать изображение. Компания проигнорировала запрос. После этого певица направила иск в окружной суд США в Калифорнии.

В иске отмечается, что использование портрета артистки без её согласия могло напрямую повлиять на продажи техники. Размещение фотографии на упаковке началось в прошлом году.

Напомним, Samsung Electronics является одним из крупнейших производителей бытовой электроники в мире. Представители компании отказались комментировать ситуацию.