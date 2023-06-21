«Без объяснения причин»: певица Зара попала в черный список радиостанций

Популярная исполнительница Зара призналась, что на некоторых радиостанциях нет ее песен. 39-летняя артистка рассказала, что оказалась в черном списке без объяснения причин. Об этом сообщается на сайте StarHit.

Поклонники с интересом следят за творчеством и жизнью звезды. Им приятно, что Зара не замешана в скандалах и всегда радует окружающих лучезарной улыбкой. Оказалось, что, находясь в музыкальной индустрии, она получает не только положительные, но и отрицательные эмоции.

«Безусловно, бывает много разочарований. Бывают недопонимания с радиостанциями, вообще с представителями нашего шоу-бизнеса. Но, мне кажется, это нормальный процесс», – поделилась артистка в беседе с Лаурой Джугелией.

Певица старается относиться ко всему спокойно и считает, что все делается только к лучшему. Зара отмечает, что большинство радиостанций ее любят и с радостью берут песни в ротацию, но бывают и исключения. Звезда рассказала, что она и некоторые другие достойные артисты находится в стоп-листе.

«Я там звучала много лет и получала награды. А потом просто поставили в стоп-лист без объяснения причин», – пожаловалась исполнительница.

Зара добавила, что они не выходят на связь и не упоминают эту тему. Она удивлена, ведь у них были хорошие отношения. Артистка пояснила, что сейчас никак не может повлиять на ситуацию. Она не грустит, а находит другие способы заявить о себе.

«Если раньше артист действительно зависел от телевидения и радиоэфиров, то сейчас благодаря Интернету, соцсетям это необязательно», – считает знаменитость.

Ранее певица Зара заявила, что «Фабрика звезд» помогла ей пережить развод с Сергеем Матвиенко.